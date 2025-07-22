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15:14, 22 июля 2025Россия

Госдума разрешила передачу в МВД данных о зачислении детей мигрантов в школы

Госдума разрешила передачу в МВД информации о зачислении детей мигрантов в школы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предлагает передавать МВД данные о детях мигрантов при зачислении в образовательные учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает создание механизма передачи данных о детях приезжих между полицией и региональными и муниципальными образовательными ведомствами. Последние также будут обязаны передавать в МВД данные об обращении в образовательную организацию несовершеннолетних детей мигрантов и их законных представителей, которые включены в реестр контролируемых лиц.

МВД, согласно проекту закона, будут обязаны передавать регионам данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с учета. Данные об этом будут передаваться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Соответствующие поправки вносят в закон «О правовом положении иностранных граждан в России». Они, как уточняется в пояснительной записке, призваны помочь детям мигрантов адаптироваться и интегрироваться в российское общество, а также в полной мере реализовать их право на получение образования.

В первом чтении соответствующий законопроект Госдума одобрила 10 июня, идею также поддержали в правительстве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что усиление контроля за мигрантами позволит оперативно получать информацию о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего будет зависеть принятие дальнейших решений.

ЖЗЛ
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