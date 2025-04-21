В правительстве поддержали передачу МВД данных о детях-мигрантах в школах

Комиссия кабмина поддержала передачу МВД данных о детях-мигрантах в школах

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, согласно которому органы власти в сфере образования должны будут передавать МВД данные о детях мигрантов. Об этом сообщил источник РБК в комиссии кабмина.

В территориальные органы МВД, согласно законопроекту, будут передаваться результаты тестирования ребенка на знание русского языка при приеме в школу, данные о его зачислении в школу или колледж или о его отчислении. Кроме того, правоохранителям предлагается передавать данные о заявлении на прием ребенка в школу от родителей, которые включены в реестр контролируемых лиц.

МВД также получит фамилию, имя и отчества ребенка и его родителей-мигрантов, а также дату рождения, реквизиты удостоверяющих личности документов, адрес места жительства и страховые номера индивидуального лицевого счета ребенка и его родителей.

Органы МВД, согласно инициативе, должны будут направлять в регионы данные о постановке на миграционный учет и снятии с него детей мигрантов. Перечисленные изменения предлагается внести в два закона: «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства».

Ранее в Госдуме опубликовали «удивительные данные» о детях мигрантов и предложили «выслать всех». Депутат Михаил Матвеев заявил, что в лучшем случае каждый четвертый ребенок мигрантов в России посещает детский сад или школу, а в стране всего находится около 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов.

Президент России Владимир Путин до этого заявлял, что в России нужно выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов. Подход к таким детям, по его словам, должен работать на федеральном уровне.