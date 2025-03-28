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19:57, 28 марта 2025Россия

В Госдуме опубликовали «удивительные данные» о детях мигрантов и предложили «выслать всех»

Депутат ГД Матвеев: Школы и детские сады посещают менее 25 % детей мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Государственная Дума России

В лучшем случае каждый четвертый ребенок мигрантов в России посещает детский сад или школу. Статистику привел депутат Госдумы Михаил Матвеев в Telegram.

Согласно ответу на запрос, направленный коллегой Матвеева, депутатом Сергеем Обуховым, в России находятся около 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов. При этом школы и дошкольные учреждения посещают менее 25 процентов из их числа.

«А зачем они тут вообще нужны, кто-то может пояснить?» — задался вопросом Матвеев, ознакомившись с этими, по его выражению, «удивительными данными». Он заявил, что дети иностранцев, предоставленные сами себе, ходят без дела по общественным пространствам и проявляют агрессию по отношению к детям россиян. В обоснование своей позиции он также привел статистику Следственного комитета о росте числа совершенными мигрантами преступлений.

«[Надо] выслать всех!» — резюмировал Матвеев.

Тем временем в сеть выложили видео с десятками мигрантов, ожидающих депортацию в одном из специально отведенных для этого помещений. Сотрудники учреждения с неизвестной целью включили им песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Иностранцы слушают ее, опустив глаза.

ЖЗЛ
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