В России депортированным мигрантам включили песню «Матушка-земля» и сняли их на видео

В России мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»

В России ожидающим депортации мигрантам включили песню «Матушка-земля». Видеоролик с их реакцией на трек опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

Ролик снят в помещении, в котором находятся несколько десятков мигрантов. Им через колонку включили песню Татьяны Куртуковой. Иностранцы слушают ее, опустив глаза.

В каком именно регионе было снято видео, не уточняется.

Композиция «Матушка-земля» обрела большую популярность в России. Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил присвоит Крутиковой звание народной артистки России. «Потому что она это заслужила», — пояснил он.