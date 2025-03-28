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18:32, 28 марта 2025Россия

В России депортированным мигрантам включили песню «Матушка-земля» и сняли их на видео

В России мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП САМАРА»

В России ожидающим депортации мигрантам включили песню «Матушка-земля». Видеоролик с их реакцией на трек опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

Ролик снят в помещении, в котором находятся несколько десятков мигрантов. Им через колонку включили песню Татьяны Куртуковой. Иностранцы слушают ее, опустив глаза.

В каком именно регионе было снято видео, не уточняется.

Композиция «Матушка-земля» обрела большую популярность в России. Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил присвоит Крутиковой звание народной артистки России. «Потому что она это заслужила», — пояснил он.

ЖЗЛ
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