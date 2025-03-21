Лебедев призвал дать звание народной артистки исполнительнице песни «Матушка Земля»

Блогер Лебедев заявил, что певице Куртуковой нужно дать звание народной артистки

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что певице Татьяне Куртуковой, исполнившей популярную песню «Матушка Земля», нужно присвоить звание народной артистки России. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Считаю, что Татьяне Куртуковой нужно дать звание народного артиста России, потому что она это заслужила», — констатировал дизайнер.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова оценила песню «Матушка Земля». Дипломат заявила, что композиция стала народной. Она также добавила, что ее дочь танцует под эту песню в школе.

Композиция «Матушка Земля» была опубликована в 2022 году, но приобрела широкую популярность в 2024-м. Клип к песне на YouTube набрал более 50 миллионов просмотров.