В России установили личности главарей террористических ячеек по делу «Крокуса»

Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу «Крокуса». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, сотрудники полиции установили личности двух организаторов террористических ячеек, куда входили устроившие теракт в «Крокусе», они находятся в розыске.
В ноябре 2023 года они организовали в России работу трех ячеек «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), в которую входи участники теракта.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Четыре человека ворвались на площадку перед началом концерта рок-группы «Пикник», открыв огонь по людям. Жертвами трагедии стали 147 человек, пострадали еще более 300 человек.
Ранее сообщалось, что появились фото ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в «Крокусе».