Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:44, 1 августа 2025Силовые структуры

В России установили личности главарей террористических ячеек по делу «Крокуса»

Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу «Крокуса»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу «Крокуса». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сотрудники полиции установили личности двух организаторов террористических ячеек, куда входили устроившие теракт в «Крокусе», они находятся в розыске.

В ноябре 2023 года они организовали в России работу трех ячеек «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), в которую входи участники теракта.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Четыре человека ворвались на площадку перед началом концерта рок-группы «Пикник», открыв огонь по людям. Жертвами трагедии стали 147 человек, пострадали еще более 300 человек.

Ранее сообщалось, что появились фото ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В десанте ВСУ на Тендровскую косу заметили британских наемников. Их отбросили в море после обнаружения

    Число афтершоков на Камчатке подсчитали

    В Москве два грузовика на скорости протаранили пробку и попали на видео

    Азербайджан потребовал извинений от ТАСС

    Байден предрек темные времена при Трампе

    Военкоры рассказали о штурме Степногорска российскими войсками

    Порнозвезда посчитала количество переспавших с ней мужчин до съемок в порно

    В России заметно упали ставки по банковским вкладам

    Российский боец СВО 63 дня провел на необитаемом острове и рассказал о пережитом

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном мини-платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости