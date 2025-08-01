Появились фото ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

РИА: Появились фото трех ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Появились фото трех ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в «Крокус Сили холл». Снимки публикует агентство РИА Новости.

На одной из фотографиий снят брат одного из исполнителей теракта Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сам преступник ранее подтвердил, что его проживающий в Турции родственник причастен к расстрелу посетителей концертного зала.

На остальных снимках — организаторы ячеек «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ). Боевики этой группировки обвиняются в теракте.

Второй Западный окружной военный суд 4 августа начнет рассмотрение по существу уголовного дела о теракте. Процесс над 19 фигурантами дела пройдет в здании Мосгорсуда и будет открытым.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Четыре человека ворвались на площадку перед началом концерта рок-группы «Пикник», открыв огонь по людям. Жертвами трагедии стали 147 человек, пострадали еще более 300 человек.