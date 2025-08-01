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16:12, 1 августа 2025Силовые структуры

В российском городе «арбузный король» получил 19,5 лет строгого режима

В Петербурге торговец арбузами Алиев получил 19,5 лет за убийство коммерсанта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд приговорил «арбузного короля» Ильхама Алиева к 19,5 года лишения свободы за расправу над коммерсантом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу и Ленинградской области.

Кроме Алиева на скамье подсудимых оказался его сообщник — Фуад Абдулов. Они обвиняются по частям 4,5 статьи 33, части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Организация покушения на убийство из корыстных побуждений, по найму») и части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, по найму»). Абдулов получил девять лет лишения свободы. Оба фигуранта свою вину не признали. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, речь идет о двух эпизодах. Пострадавшие — бывшие партнеры «арбузного короля» по бизнесу. С одним из них фигурант расправился в 2006 году. Тогда из-за возникших разногласий потерпевший решил прекратить сотрудничество, а Алиев не захотел терять деньги и предложил знакомому организовать расправу над бывшим партнером. За это он предлагал исполнителю 75 тысяч долларов. Преступление произошло на Суздальском проспекте. Однако суд оправдал фигуранта по этому делу и вернул материалы в Следственный комитет (СК) России. Второе преступление произошло в 2010 году у ресторана «Усадьба». Там было совершено нападение на второго бизнес-партнера. Алиев решил наказать его. Мужчину избили по голове, но благодаря своевременной медпомощи пострадавший выжил.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге предъявили обвинение фигурантам по делу о деятельности ОПГ.

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