В российском регионе разбойники жестоко расправились с напарниками из страха расплаты

В Смоленске правоохранители задержали двух мужчин за убийство в 2002 году

В Смоленске правоохранители задержали двоих местных жителей, которые 23 года назад расправились со своими напарниками в разбое из страха расплаты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Им предъявили обвинение и отправили под стражу.

По версии следствия, в сентябре 2002 года мужчины решили расправиться со своими товарищами, вместе с которыми ранее совершили разбойное нападение. Это было сделано из-за того, что убитые якобы могли сообщить о преступлении в правоохранительные органы. Поэтому их вывезли в нелюдимое место в Смоленской области и открыли по ним огонь. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину за расправу из-за долга, совершенную в мае 2006 года.

