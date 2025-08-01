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09:59, 1 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе воспитательница детского сада издевалась над ребенком

В Хабаровском крае воспитательница детского сада избивала ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Хабаровском крае воспитательница детского сада избивала ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в одном из детских садов в Комсомольске-на-Амуре воспитатель регулярно применяет силу к четырехлетнему мальчику. Также в июле этого года она не помогла ему, когда тот упал и получил травмы.

В результате у мальчика были диагностированы травмы головы и ушибы. Обращение родителей в профильные структуры не привели к результату. Следователи организовали процессуальную проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что ненавидящая детей директор частного российского сада поплатилась за их истязание.

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