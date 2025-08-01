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09:43, 1 августа 2025Мир

В США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине

Берлетик назвал взятие под контроль Часова Яра поворотным моментом в конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Взятие российскими войсками под контроль города Часов Яр может стать поворотным моментом в конфликте на Украине. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в комментарии Sputnik.

«Падение [Часова Яра] лишает Украину ключевой стратегической позиции на Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя», — сказал он.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали город, чтобы заблокировать путь российских войск к своему самому укрепленному опорному пункту в Донбассе — Славянско-Краматорской агломерации.

31 июля Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил России взяли под контроль Часов Яр.

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