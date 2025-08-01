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18:59, 1 августа 2025Моя страна

В Тюмени заметили группу ряженых Якубовичей на роликах

Тюмень заполонили ряженые Якубовичи на роликах
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Тюмени прошел необычный флешмоб в честь 80-летия Леонида Якубовича. Об этом сообщает Ridus.

Десятки роллеров в масках Якубовича заполонили город и проехали по набережной под музыку из шоу «Поле чудес», отметив юбилей любимого телеведущего. «Поздравление Леониду Аркадьевичу от роллер-комьюнити», — подписали видео организаторы. Видео с группой ряженых участников флешмоба на роликах быстро разлетелось по соцсетям.

«Свобода! Мы превращаемся в обычных людей!» — кричали участники акции, снимая маски после заезда. Сам Якубович отказался комментировать тюменскую инициативу, но накануне юбилея заявил, что не планирует уходить из шоу.

Ранее Леонид Якубович признался, что не видел ни одного выпуска программы «Поле чудес», и объяснил отказ смотреть ее. «Я не очень люблю себя в кадре, поэтому никогда не видел этой программы. Никогда в жизни», — подчеркнул ведущий.

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