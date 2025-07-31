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14:32, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Якубович объяснил отказ смотреть «Поле чудес»

Ведущий шоу «Поле чудес» Якубович признался, что не очень любит себя в кадре
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович признался, что не видел ни одного выпуска программы, и объяснил отказ смотреть ее. Об этом он высказался в интервью aif.ru.

«Я не очень люблю себя в кадре, поэтому никогда не видел этой программы («Поля чудес» — прим. «Ленты.ру»). Никогда в жизни», — подчеркнул ведущий.

Якубович добавил, что не любит свой голос. «Кстати, большинство людей земного шара без восхищения относятся к собственному голосу. Просто он звучит не так, как мы его себе представляем», — пояснил он.

В том же интервью ведущий рассказал, как долго будет работать в «Поле чудес». По словам Якубовича, он будет вести программу до тех пор, пока она будет симпатична зрителям.

Перед этим Якубович признался, что его раздражали некоторые коллеги по «Полю чудес». Он также назвал себя фанатиком работы.

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