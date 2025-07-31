Якубович высказался о потенциальном уходе из «Поля чудес»

Якубович: Буду вести «Поле чудес», пока программа симпатична зрителю

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что никогда не говорил о желании покинуть передачу «Поле чудес» и пообещал вести ее дальше. Об этом он высказался в интервью aif.ru.

«Я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока она будет приносить успех Первому каналу», — сказал он. При этом Якубович отметил, что, «все, естественно, начинается, и все имеет свой конец».

До этого Якубович рассказал, что его раздражало во время работы в проекте. В частности, он признался, что его раздражали некоторые коллеги по проекту. «Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно», — поделился он.