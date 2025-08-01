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14:11, 1 августа 2025Россия

Вагоны поезда сошли с рельсов в российском регионе

Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

В Архангельской области сошли с рельсов девять вагонов грузового поезда. О произошедшем сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 1 августа 2025 года на перегоне между станциями Поньга — Шастинский произошел сход девяти вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

На данный момент причины происшествия устанавливаются. На место отправили восстановительные поезда. Пострадавших в результате ЧП нет. Прокуратура начала проверку, уточнили в пресс-службе.

Ранее в Курганской области с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. Уточнялось, что авария произошла на станции Каргаполье на участке Каменск-УральскийКурган. На место схода десятка вагонов также были направлены восстановительные поезда.

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