Вице-президент США прокомментировал драку с пострадавшей россиянкой в Цинциннати

Вэнс назвал драку в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, актом насилия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал драку в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, актом насилия. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу RuthLess.

«Ужасная драка. Женщина, которая просто стояла, получила удар в лицо от взрослого мужчины. Надеюсь, ответственных привлекут», — сказал он.

Ранее газета The New York Post опубликовала видео с жестоко избитой и затоптанной незнакомцами гражданкой России. По данным источника издания, инцидент произошел около 03 часов ночи 26 июля в центре Цинциннати. На видео толпа темнокожих людей сперва жестоко избила мужчину. Затем, когда россиянка подошла к участникам драки, дебоширы накинулись и на нее.