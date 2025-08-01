Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:50, 1 августа 2025Путешествия

Жестоко избитая и затоптанная незнакомцами в США россиянка попала на видео

NYP: Толпа избила россиянку в центре города Цинциннати в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Жестоко избитая и затоптанная незнакомцами гражданка России попала на видео во время массовой драки в США. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, инцидент произошел около 03:00 ночи в субботу, 26 июля, в центре города Цинциннати, штат Огайо. Во время массовой драки группа незнакомцев набросилась на нескольких людей, среди жертв также оказалась россиянка.

На видео, опубликованном в сети, толпа темнокожих людей сперва жестоко избила мужчину. Затем, когда россиянка подошла к участникам драки, дебоширы накинулись и на нее. Девушка получила удар в лицо и упала на землю, потеряв сознание.

Россиянку по имени Холли пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами. После инцидента у нее остались синяк под глазом, разбитая губа и кровоподтеки на лице и шее. Выписавшись из больницы, девушка вернулась на родину. Не уточняется, находилась ли она в США как туристка или проживала там.

На данный момент перед судом предстали пятеро обвиняемых. Среди нападавших значатся 34-летний Монтианес Мерриуэзер, 39-летний Джермейн Мэтьюз и Вернон. Полиция утверждает, что Мерриуэзер и Мэтьюз координировали нападение из засады. Следствие продолжается.

Ранее на видео попали охранники ресторана в Турции, которые избили женщин ногами. Причиной конфликта стал отказ туристов оплатить счет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов ее крупнейшего покупателя

    Россиянина признали виновным в серии диверсий на железной дороге

    Популярный заменитель сахара оказался преградой при лечении рака

    В Крыму мигрантам запретили заниматься 48 видами деятельности

    Российский пенсионер проверял собранный вертолет и не выжил

    Германия анонсировала новые поставки оружия Украине

    Польским пограничникам разрешили использовать спецсредства против мигрантов

    Жаждущий революции россиянин следил за военной техникой и искал оружие

    ВСУ атаковали Херсонскую область

    Деревянко поделился впечатлениями от поцелуев с Гузеевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости