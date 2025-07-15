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12:27, 15 июля 2025Путешествия

Охранники ресторана «Злые мальчики» избили женщин ногами из-за отказа оплатить счет

Aksam: Охранники ресторана в Турции избили туристов ногами из-за спора о счете
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Охранники ресторана в Мармарисе, Турция, избили туристов из-за отказа оплатить счет. Об этом сообщило местное издание AKSAM.

Конфликт начался в заведении Mad Boys («Злые мальчики») 2 июля, однако видео произошедшего появилось только сейчас. На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте @marmaris_anlik (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видно, что секьюрити повалили мужчин и женщин на землю и стали бить их ногами и руками.

Менеджер ресторана рассказал, что семья из пяти человек спровоцировала спор, не оплатив счет в пять тысяч турецких лир (9,6 тысячи рублей). Сначала люди оскорбили жителей Турции и флаг страны, а затем сами напали на персонал.

Отмечается, что после приезда полиции на место происшествия стороны не стали писать заявления и просто разошлись. Однако после публикации ролика инцидент привлек внимание общественности. Правоохранители начали проверку, сотрудников заведения задержали, а ресторан закрыли на неопределенный срок.

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