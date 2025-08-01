Власти Индии оценили отношения с Россией

Bloomberg: В Индии заявили, что с РФ их связывают проверенные временем отношения

Индийские власти считают, что с Россией их связывают проверенные временем отношения. Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

«Наши двусторонние отношения с различными странами имеют свою собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны», — сказал дипломат, добавив, что Москву и Нью-Дели связывают «устойчивые и проверенные временем партнерские отношения».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до торгово-экономических связей Индии и России. По словам американского лидера, оба государства «могут погубить свои мертвые экономики».