Внучка Михаила Боярского снялась в откровенном наряде

Внучка Михаила Боярского Екатерина Боярская снялась в топе с глубоким декольте

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина Боярская снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя родственница артиста предстала на размещенных кадрах на природе в кожаном красном кроп-топе с глубоким декольте и завязками. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав часть груди.

В то же время Боярская надела джинсовую мини-юбку и коричневые сапоги в ковбойском стиле. Кроме того, она распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

Ранее в июле внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала фото в бикини.