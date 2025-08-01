Врач оценила слова о ежедневных походах в туалет фразой «стул никому ничего не должен»

Гастроэнтеролог Сухарева: У здорового человека стул может быть не каждый день

Существует мнение, будто стул должен быть ежедневным. В своем Telegram-канале гастроэнтеролог Ольга Сухарева рассказала, действительно ли это так.

«Стул никому ничего не должен. У здорового человека он может быть не каждый день в норме. Никакого вреда здоровью при этом не оказывается», — такой фразой Сухарева оценила достоверность этого утверждения.

По ее словам, в кишечнике идут процессы гниения и брожения, образуются токсичные метаболиты, но здоровая печень их легко утилизирует. Ежедневный стул обязателен исключительно для людей, у которых диагностирован цирроз. Дело в том, что у них печень не работает, поэтому все токсины поступают в головной мозг, пояснила врач.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала отказаться от шаурмы летом. По ее словам, в жаркую погоду на продуктах быстрее размножаются опасные бактерии и вирусы.