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11:14, 1 августа 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали Херсонскую область

Сальдо: ВСУ при помощи БПЛА атаковали Великие Копани в Херсонской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Херсонскую область. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, под ударом украинских военнослужащих оказался населенный пункт Великие Копани. ВСУ атаковали торговые помещения при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — уточнил Сальдо.

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