РИА: Британские наемники участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу

Наемники из Великобритании пытались высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, однако были отброшены российскими бойцами. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — сообщил собеседник агентства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) откатился в сторону Одессы после неудачной высадки на Тендровской косе. Он добавил, что власти Украины продолжают отправлять своих граждан на верную гибель.

Позднее он сообщил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удар по порту в Николаевской области, откуда ВСУ совершали высадки на Тендровской косу. Удар был нанесен при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), а ВСУ понесли ощутимые потери.