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20:01, 1 августа 2025Мир

Японским пенсионерам запретили делать одну вещь

В Осаке запретили пенсионерам говорить по телефону при использовании банкомата
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Власти японской префектуры Осака запретили пенсионерам разговаривать по мобильному телефону во время использования банкомата, чтобы таким образом сократить количество мошеннических действий. Об этом сообщает NHK.

«Ужасные преступления, которые наносят не только финансовый, но и моральный ущерб людям. Мы надеемся, что внесенные поправки в законодательство смогут сократить число мошеннических действий в отношении граждан», — передает агентство заявление губернатора Осаки Хирофуми Ёсимура.

Отмечается, что запрет коснется людей старше 65 лет. Кроме того, власти префектуры обязали операторов банкоматов вывешивать объявления о нововведении, а также внедрить системы искусственного интеллекта, которые будут определять, пользуется ли банкоматом пожилой человек, говорящий в тот момент по телефону.

12 июня начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о новом способе кражи денег у пенсионеров. По ее словам, телефонные мошенники выманивают номер СНИЛС от лица местной власти якобы для предоставления подарков.

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