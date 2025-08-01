Южная Корея и США решили разоружить КНДР

Южная Корея и США планируют избавить КНДР от ядерного оружия

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США, Марко Рубио Южная Корея совместно с США планирует полностью избавить КНДР от ядерного оружия. Об этом заявили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

Встреча политиков состоялась 31 июля. Во время переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом, трехсторонним сотрудничеством с Японией, а также региональную обстановку. Отмечается, что Сеул и Вашингтон также будут поддерживать совместную обороноспособность.

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль заявил, что США и Южная Корея готовятся к ядерной войне.