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05:00, 1 августа 2025Мир

Южная Корея и США решили разоружить КНДР

Южная Корея и США планируют избавить КНДР от ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США, Марко Рубио Южная Корея совместно с США планирует полностью избавить КНДР от ядерного оружия. Об этом заявили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

Встреча политиков состоялась 31 июля. Во время переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом, трехсторонним сотрудничеством с Японией, а также региональную обстановку. Отмечается, что Сеул и Вашингтон также будут поддерживать совместную обороноспособность.

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль заявил, что США и Южная Корея готовятся к ядерной войне.

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