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18:25, 30 июля 2025Мир

КНДР обвинила две страны в подготовке к ядерной войне

Верховное народное собрание КНДР: США и Южная Корея готовятся к ядерной войне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

США и Южная Корея готовятся к ядерной войне. Об этом заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль, передает ТАСС.

«Подготовка США и Республики Корея к реализации ядерной войны вступила в опасную стадию. Это заставляет КНДР принимать все необходимые меры в ответ на геополитический кризис», — отметил Пак Ин Чхоль.

Председатель народного собрания добавил, что для Северной Кореи критически важно обладать средствами превентивного сдерживания угроз в сфере безопасности. Он подчеркнул, что США и их союзники создают нестабильность и хаос для «поддержания своей гегемонии», а КНДР не станет мириться с «американским произволом».

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что возобновление диалога Северной Кореи с администрацией США возможно только в случае признания КНДР ядерной державой.

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