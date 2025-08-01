Зарабатывавших на экспорте в Китай россиян посадили

В Приморье суд приговорил сотрудников управления Россельхознадзора

Во Владивостоке суд приговорил пятерых участников преступной группы, среди которых высокопоставленные сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, за разработку схемы по получению взяток. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Им назначили от 8 лет 4 месяцев до 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 45 миллионов рублей. Осужденные получали взятки за ускоренное и беспрепятственное оформление фитосанитарных сертификатов для экспорта леса и зерна в Китай.

По версии следствия, группировка действовала с апреля 2015 года по август 2016-го. Они вымогали деньги у бизнесменов, которые зарабатывали на экспорте товаров в Китай. Если предприниматель отказывался давать взятку, то должностные лица Россельхознадзора создавали ему препятствия для получения разрешительных документов на экспорт. За время существования этой схемы коррупционеры получили более 45 миллионов рублей.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Дмитрия Даудашвили за коррупцию.