Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:28, 1 августа 2025Забота о себе

Женщин предупредили о последствиях диеты диснеевских принцесс для здоровья

Врач Эстеллер предупредил о гормональном сбое из-за диеты диснеевских принцесс
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Corina Rainer / Unsplash

Диетолог Хосе Луис Эстеллер заявил, что диета принцесс из классических мультфильмов Диснея вредит здоровью. О негативных последствиях такого типа питания он рассказал в беседе с изданием Infosalus.

Как отметил Эстеллер, суть диеты диснеевских принцесс заключается в том, что придерживающиеся ее женщины ежедневно вдохновляются той или иной сказочной героиней при составлении рациона. К примеру, в день Белоснежки можно есть только яблоки. При этом такой режим питания предполагает потребление всего 300-600 килокалорий в сутки, уточнил врач.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Он предупредил, что подобная система питания вызовет проблемы со здоровьем даже на короткой дистанции. В частности, она чревата потерей мышечной массы, гормональным сбоем, выпадением волос, хронической усталостью, обмороками и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у человека возникнут психологические проблемы, такие как тревога, депрессия и расстройство пищевого поведения, заключил Эстеллер.

Ранее нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала, как проявляется дефицит железа. По ее словам, на его недостаток указывает плохая память.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это загонит нас в долги». В США захотели выделить новый пакет военной помощи Украине. Что об этом известно?

    Россиян предупредили о снижении цен в отелях Турции до уровня 2024 года

    Названы четыре веские причины включить свеклу в рацион

    Лепсу предложили изменить строчки его хита на «Я уеду жить в Суздаль»

    Путин высказался о переговорах России и Украины

    Неизвестная Трампу страна погрузилась в хаос из-за тарифов США

    Трампа уличили в попытке отвернуться от важного союзника США

    В центре российского города нашли зуб молодого мамонта

    В России напомнили о памятнике азербайджанцам под Ростовом на фоне скандала с Айвазовским

    Белоруссия начала готовить силы спецопераций на границе с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости