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13:44, 23 июля 2025Забота о себе

Россиянкам перечислили признаки железодефицита

Нутрициолог: Выпадение волос и плохая память являются признаками железодефицита
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Эрготерапевт и нутрициолог Лилия Стародубцева перечислила россиянкам признаки железодефицита. В беседе с «Пятым каналом» она предупредила, что часто проблема остается незамеченной, пока не становится критической.

Врач подчеркнула, что железо играет огромную роль в организме, в частности, участвует в переносе кислорода. «Даже небольшой дефицит железа снижает жизненный тонус. А при анемии вообще включается режим выживания», — рассказала Стародубцева, добавив, что особенно страдают мозг, сердце, мышцы, щитовидная железа.

Явными признаками дефицита железа являются усталость и апатия, зябкость, головные боли, выпадение волос, а также плохая память, тахикардия и тревожность. У женщин железо теряется с менструацией, а если добавить к этому отказ от красного мяса, различные диеты, стресс, проблемы с ЖКТ и всасыванием питательных веществ, то можно и вовсе получить «эпидемию дефицита железа».

Для того чтобы железо усваивалось, нужно начать с лечения ЖКТ. Восстановить слизистую, убрать воспаление и паразитов. Также следует добавить продукты с легкоусвояемым железом, например печень, красное мясо, бобовые, гранат. «И также важно смотреть не только на общий анализ, но и на ферритин. Именно он отражает запасы железа в организме», — говорит нутрициолог.

Стародубцева отметила, что восполнение дефицита — это не про «попить месяц и забыть про то, что такое железо». Это про выстраивание системы: когда организм работает нормально, он сам начинает держать баланс.

Ранее врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион назвала продукты, способствующие укреплению ногтей и волос. В первую очередь она рекомендовала включать в рацион больше белковых продуктов.

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