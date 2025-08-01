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00:57, 1 августа 2025Мир

Жену Макрона обвинили в дискриминации трансгендеров

Жену Макрона уличили в дискриминации трансгендеров после обвинений журналистов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Брижит Макрон, супругу президента Франции Эммануэля Макрона, преследующую журналистов в суде, уличили в дискриминации трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом говорится в материале издания Libération.

Автор статьи пишет о том, что первая леди хочет добиваться отмены оправдательного приговора двум французским журналисткам, которые заявили, что она родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

Супруга французского лидера раздражена, поскольку чувствует себя преследуемой и затравленной, однако выбранная ею юридическая стратегия представляется контрпродуктивной, уточняет автор.

«Пытаясь обелить свое имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных людей», — считают журналисты.

По их мнению, в заявлениях корреспонденток «нет ничего обидного, даже если они ложны», но супруге Макрона не стоило подавать иск в суд против американской журналистки Кэндис Оуэнс. Авторы сходятся в точке зрения, согласно которой ни один судебный процесс не смог положить конец слухам. Как раз, наоборот, разбирательства на этот счет вызвали обратный эффект, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил американскую журналистку Оуэнс свернуть расследование о прошлом жены Макрона. По ее словам, глава государства просил «не форсировать эту тему». Как выяснилось, оказать влияние на Оуэнс американского лидера просил лично Макрон в рамках своего визита в Белый дом.

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