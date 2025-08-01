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11:50, 1 августа 2025Россия

Житель Индии переехал в Россию, принял православие и ушел на СВО

Индиец переехал в Россию, принял православие и ушел на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Житель Индии переехал в Россию и ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

По сведениям издания, Сридхар Рауагуру мечтал переехать в Россию всю жизнь. Второй его мечтой было поступление на военную службу, однако на родине он не мог сделать этого из-за особенностей местных законов.

В 2022 году индиец приехал в Пермский край, где познакомился с местной девушкой. Там он женился и принял православие. Летом 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Недавно мужчины не стало. Он был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее стало известно об уходе на СВО воспитанника детского лагеря «Ахмат». Он отправился в зону боевых действий по достижении совершеннолетия. О его поступке сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

ЖЗЛ
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