Житель Москвы надругался над незнакомкой около подъезда

В Москве суд арестовал мужчину, который надругался над незнакомкой на улице

В Москве суд арестовал местного жителя, который надругался над незнакомкой около подъезда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 28 июля житель столицы напал на незнакомую девушку около подъезда жилого дома на Ленинградском шоссе. В отношении нее он совершил «иные насильственные действия сексуального характера». После случившегося потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Тюменской области суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Ишима, который надругался над 17-летней местной жительницей с инвалидностью.



