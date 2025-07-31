Россиянин надругался над подростком с инвалидностью в ее же квартире

В Тюменской области мужчина надругался над 17-летней девушкой с инвалидностью

В Тюменской области суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Ишима, который надругался над 17-летней местной жительницей с инвалидностью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину признали виновным по статье 132 УК РФ. Его обязали выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

По версии следствия, в период с 1 по 31 августа 2022 года осужденный, находясь в квартире с пострадавшей, воспользовался ее беспомощным состоянием и надругался над ней. Девочка является инвалидом с детства и имеет психическое заболевание, поэтому она не поняла значения совершаемого с ней преступления.

Ранее в подмосковном Солнечногорске суд приговорил 33-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы за то, что он в течение двух лет насиловал 12-летнюю падчерицу и ее подругу.