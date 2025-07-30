Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:21, 30 июля 2025Силовые структуры

Россиянин два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу и ее подругу

В Подмосковье мужчина получил 18 лет за насилие над падчерицей и ее подругой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В подмосковном Солнечногорске суд приговорил 33-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы за то, что он в течение двух лет насиловал 12-летнюю падчерицу и ее подругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Он признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»), по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), по части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации «МК», фигурант принуждал двух подростков к интимной близости в период с января 2022 года по февраль 2024 года. Все вскрылось после того, как одна из пострадавших рассказала о происходящем родному отцу.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали мужчину, надругавшегося в лесу над школьницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди плакали и молились». Как жители Камчатки пережили сильнейшее за десятилетия землетрясение?

    В Совфеде высказались о судьбе «всей оставшейся Украины»

    Обрушившая гнев на лежавшего на диване мужа россиянка получила 10-летний срок

    Захарова назвала оскорблением заявления главы МИД Австрии

    Первая австралийская ракета-носитель упала

    Мощное землетрясение на Камчатке вынудило ведущих покинуть студию в прямом эфире

    В Конгрессе США назвали геноцидом действия Израиля в секторе Газа

    На Камчатке жителей потрескавшихся домов пообещали расселить

    В российском регионе дотла сгорели цыганские дома

    Одна страна БРИКС отреагировала на угрозы американских пошлин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости