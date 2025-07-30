Россиянин два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу и ее подругу

В Подмосковье мужчина получил 18 лет за насилие над падчерицей и ее подругой

В подмосковном Солнечногорске суд приговорил 33-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы за то, что он в течение двух лет насиловал 12-летнюю падчерицу и ее подругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Он признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»), по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), по части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации «МК», фигурант принуждал двух подростков к интимной близости в период с января 2022 года по февраль 2024 года. Все вскрылось после того, как одна из пострадавших рассказала о происходящем родному отцу.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали мужчину, надругавшегося в лесу над школьницей.