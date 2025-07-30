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14:02, 30 июля 2025Силовые структуры

Россиянин изнасиловал школьницу в лесу недалеко от ее дома

В Краснодарском крае задержали мужчину, надругавшегося в лесу над школьницей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Краснодарскому краю»

В Краснодарском крае задержали мужчину, надругавшегося в лесу над школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 27 июля 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в лесу недалеко от станицы Ереминской встретил знакомую 14-летнюю девочку и изнасиловал ее, после чего скрылся с места преступления.

Совместная работа следователей СК и оперативных сотрудников позволила в кратчайшие сроки установить его местонахождение и задержать. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в под Красноярском задержали педофила, надругавшегося над девочкой.

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