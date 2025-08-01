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20:45, 1 августа 2025Культура

Звезду мультфильма «Король и я» посадили в тюрьму за изнасилование и удушение

Актера Кевина Юнгмана посадили в тюрьму за изнасилование с удушением
Андрей Шеньшаков

Кадр: @KevinYungmanMusic

Американского актера и певца Кевина Юнгмана, известного по работе на озвучивании мультфильма «Король и я», приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает портал Sunday World.

По информации издания, во время совершения преступления Юнгману было 25 лет (сейчас ему 33). Сообщается, что он встретил 19-летнюю девушку, которая приехала из Дублина. Она согласилась зайти в номер к актеру, после чего они по обоюдному согласию занялись сексом. Но уже во время этой встречи актер приказал девушке начать дышать чаще, а потом задержать дыхание. Сам он положил ей руку на горло, из-за чего девушка ненадолго потеряла сознание. На ее испуг актер ответил, что часто практикует такое. Анонимная жертва поддерживала связь после первого свидания около года. В следующий раз пара встретилась в Дублине, на съемной квартире. Там Юнгман изнасиловал девушку, вновь применив схожую процедуру удушения.

В 2024 году Кевин был арестован в США, его экстрадировали в Ирландию, где проходило следствие. 28 июля 2025 года Юнгман престал перед судом, признав себя виновным по одному пункту обвинения: в изнасиловании женщины в июне 2018 года в Дублине. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что американский актер Майкл Питт был арестован по обвинению в сексуальном насилии и нападении на свою возлюбленную. Четыре инцидента, в которых обвиняют Питта, произошли в период с апреля 2020 года по август 2021-го в доме актера.

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