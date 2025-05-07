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15:56, 7 мая 2025Культура

Актера Питта арестовали за изнасилование и избиение женщины

TMZ: Актера Майкла Питта арестовали за избиение и изнасилование возлюбленной
Ольга Коровина

Фото: Stefanie Rex / dpa / Globallookpress.com

Американский актер Майкл Питт был арестован по обвинению в сексуальном насилии и нападении на свою возлюбленную. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Четыре инцидента, в которых обвиняют Питта, произошли в период с апреля 2020 года по август 2021-го в доме актера. Проживавшая с ним женщина заявила, что однажды Питт ударил ее доской и изнасиловал, а в другой раз напал на нее с кирпичом.

По данным источника, актера арестовали 2 мая и отпустили после внесения залога в размере 100 тысяч долларов (около 8,1 миллиона рублей). В беседе с TMZ адвокат Питта сообщил, что его клиент отрицает все обвинения, и назвал их необоснованными: «Эти обвинения подозрительно выдвинуты через пять лет после предполагаемого инцидента. В то время обе стороны находились в полностью добровольных отношениях».

Майкл Питт известен по ролям в фильмах «Мечтатели», «Семь психопатов» и «Я — начало», а также сериале «Подпольная империя». По данным СМИ, линию его персонажа убрали из популярного сериала после двух сезонов, поскольку с актером было сложно работать.

Ранее сообщалось, что британского актера Александра Вествуда, известного по сериалу Netflix «Половое воспитание», приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования и домогательства.

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