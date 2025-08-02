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14:37, 2 августа 2025Ценности

44-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном платье у скалы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе у скалы. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица позировала на снимке в белом прозрачном платье, сквозь которое просвечивался ее раздельный купальник черного цвета.

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Помимо этого, она надела шляпу, высокие сапоги и солнцезащитные очки. Образ дополнил широкий ремень с массивной пряжкой. В завершение знаменитость распустила волосы.

В июле Алессандра Амбросио позагорала топлес у бассейна. На ней были красные вязаные стринги от бикини, которые частично оголяют ее ягодицы.

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