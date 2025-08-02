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09:00, 2 августа 2025Путешествия

Американцы отправились в российский регион на сутки и остались в восторге

Блогеры из США Молли и Мэтт рассказали о путешествии в Дагестан одним днем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр: Dabble and Travel / YouTube

Американские блогеры Молли и Мэтт отправились в Дагестан на сутки и остались в восторге от поездки. Подробности о путешествии в российский регион они поведали на YouTube-канале Dabble and Travel.

«Здесь столько всего интересного, например, Дербент, старейший город России, или монстр Каспия — старый советский самолет-амфибия на берегу моря», — поделились впечатлениями туристы.

Также они рассказали, что увидели много населенных пунктов, отличающихся колоритом, также им предложили большой спектр экстремальных развлечений. «Если вы любите прыжки на веревке, вы обязаны сюда приехать», — добавили путешественники.

По словам блогеров, им понравилась и кухня региона, и его доступность для туризма. Они пообещали, что еще не раз вернуться путешествовать в Дагестан.

Ранее Самурский национальный парк Дагестана, созданный в 2019 году для сохранения редких экосистем, открылся для туристов. Там построили веревочный парк, создали наземные и подвесные экологические тропамы и сделали гостевые дома и кемпинги, в которых можно переночевать.

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