Армения третий год подряд проведет учения с США

Армения третий год подряд проведет совместные учения с США Eagle Partner

Армения третий год подряд проведет совместные учения с США Eagle Partner, они пройдут с 12 по 20 августа. Об этом говорится в заявлении армянского Минобороны.

Целью маневров военное ведомство назвало повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил страны, обмен опытом управления и тактической коммуникации.

В учениях примут участие миротворческая бригада Вооруженных сил (ВС) Армении, а также военнослужащие Сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии штата Канзас.

Ранее стало известно, что Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору, который в документе получил название «мост Трампа». Сообщалось, что Армения сохранит суверенитет над данным регионом, однако Зангезурский коридор будет эксплуатировать частная американская компания.