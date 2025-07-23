На Западе раскрыли договоренность Армении и Азербайджана о «мосте Трампа»

PD: Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору

Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору, который в документе получил название «мост [президента США Дональда] Трампа». Об этом пишет испанское издание Periodista Digital (PD) со ссылкой на источники.

«Нашей редакции удалось получить конфиденциальный документ под названием "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа". По нашим данным, этот текст уже получил одобрение в Армении, Азербайджане и США», — говорится в публикации.

Уточняется, что протяженность транспортного коридора составит 42 километра, он пройдет через Сюникскую область на юге Армении. В меморандуме также отмечается, что Ереван сохранит суверенитет над данным регионом, однако Зангезурский коридор будет эксплуатировать частная американская компания.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил перспективы подписания мира между Ереваном и Баку. По его словам, стороны близки к заключению соответствующего договора.