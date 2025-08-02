Артемий Лебедев пожелал Дудю здоровья

Блогер Лебедев заявил, что приговор Дудю в России не повлияет на него

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал заочный арест и объявление в розыск журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что приговор не повлияет на жизнь Дудя.

Блогер назвал меры, принятые в отношении Дудя, ритуальными. «Просто бумажка такая выпущена, а Юрий Дудь на свободе, долгих лет ему здоровья», — порассуждал Лебедев.

Ранее адвокат Олег Зернов рассказал, что ждет Дудя в России, если он вернется. По словам правозащитника, как только журналист пересечет российскую границу, его задержат и отправят в СИЗО. При этом он добавил, что иностранные государства могут не выдать Дудя, если сочтут, что его преследование политически мотивировано.

22 июля Дудя объявили в международный розыск. МВД приняло такое решение после того, как журналиста заочно арестовали за уклонение от обязанностей иностранного агента.

30 июня в отношении Дудя возбудили уголовное дело. Его обвинили в том, что он не исполнял обязанности иноагента.