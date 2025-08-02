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12:06, 2 августа 2025Россия

Автобус с десятками пассажиров опрокинулся на трассе в российском регионе

В Мордовии автобус с 48 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на трассе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: O_Lypa / Shutterstock / Fotodom

В Республике Мордовия автобус с 48 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на трассе. В аварии есть пострадавшие, сообщает управление МВД по российскому региону в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в субботу, 2 августа недалеко от села Хлебино Теньгушевского района. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. После этого автобус опрокинулся. В салоне на тот момент находились 48 человек — шесть из них несовершеннолетние.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) шесть человек — пятеро взрослых и один ребенок — получили травмы легкой и средней тяжести. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, часть госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Ранее в Кигинском районе Башкирии опрокинулся туристический автобус. ДТП произошло рядом с деревней Вакиярово, на 35-м километре дороги Малояз — Верхние Киги. Автобус Higer вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, 38-летний водитель транспортного средства не справился с управлением.

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