Билан попал в шторм на Мальдивах

Певец Дима Билан попал в шторм во время отдыха на Мальдивах

Российский певец Дима Билан попал в шторм во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист поделился видео, которое разделил на две части — «Ожидание» и «Реальность». В первой части ролика показан курорт в солнечный день, во второй — певец с мокрыми волосами, его речь заглушает шум ветра. «Но именно такую погоду я и хотел», — подписал публикацию Билан.

Ранее Дима Билан отменил концерт в Сочи за день до его начала из-за проблем с голосовыми связками.