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10:01, 25 июня 2025Культура

Билан отменил концерт в российском городе из-за проблем со здоровьем

Певец Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем с голосовыми связками
Слава Иванов (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан отменил концерт в Сочи за день до его начала из-за проблем с голосовыми связками. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Весь месяц я очень много работал, и голосовые связки дали о себе знать. Организм просит паузу», — рассказал артист, добавив, что всем зрителям несостоявшегося мероприятия вернут деньги за приобретенные билеты.

При этом исполнитель подчеркнул, что ему было непросто принять решение об отмене выступления. «В Сочи был солд-аут — каждый билет продан, и это дорогого стоит. Но сейчас важно восстановиться, чтобы снова выйти к вам на 100 процентов — настоящим», — добавил он.

Ранее Дима Билан рассказал, что артистам приходится откладывать многие сферы жизни на второй план.

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