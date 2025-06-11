Билан назвал минусы своей профессии

Дима Билан: Артистам приходится откладывать многие сферы жизни на второй план

Российский певец Дима Билан рассказал, что артистам приходится откладывать многие сферы жизни на второй план. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Сломанные ноги и выступления со сломанной ногой в трех местах, например, чтобы концерт не сорвался — это легендарный поступок, насколько я понимаю ретроспективно», — сказал он, добавив, что для него это была «очень опасная история».

Также Билан отметил, что иногда артисты сталкиваются с отсутствием личной жизни и отсутствием доверия к окружающей среде, потому что «приходится включать огромное количество фильтров и тратить очень много сил на это». «Это и моменты со здоровьем, которые кладешь на плаху этой профессии», — заключил исполнитель.

Ранее Дима Билан прокомментировал слухи о своем здоровье. Артист подтвердил информацию о том, что врачи диагностировали у него предонкологическое состояние, но не стал раскрывать детали.