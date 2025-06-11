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15:26, 11 июня 2025Культура

Билан назвал минусы своей профессии

Дима Билан: Артистам приходится откладывать многие сферы жизни на второй план
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан рассказал, что артистам приходится откладывать многие сферы жизни на второй план. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Сломанные ноги и выступления со сломанной ногой в трех местах, например, чтобы концерт не сорвался — это легендарный поступок, насколько я понимаю ретроспективно», — сказал он, добавив, что для него это была «очень опасная история».

Также Билан отметил, что иногда артисты сталкиваются с отсутствием личной жизни и отсутствием доверия к окружающей среде, потому что «приходится включать огромное количество фильтров и тратить очень много сил на это». «Это и моменты со здоровьем, которые кладешь на плаху этой профессии», — заключил исполнитель.

Ранее Дима Билан прокомментировал слухи о своем здоровье. Артист подтвердил информацию о том, что врачи диагностировали у него предонкологическое состояние, но не стал раскрывать детали.

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