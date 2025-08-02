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23:50, 2 августа 2025Мир

Больше половины иностранцев в Чехии оказались украинцами

МВД Чехии: 53 процента иностранцев в стране составляют граждане Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Наибольшее число иностранцев в Чехии составляют граждане Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Согласно данным на 30 июня 2025 года, в Чехии проживало 581 тысяча украинцев, что составляет 53 процента от общего числа иностранцев в Чехии (1,09 миллиона человек). Затем следуют словаки (123 тысячи человек) и вьетнамцы (69 тысяч человек).

«Иностранцы в настоящее время составляют в Чехии 10,3 процента населения, их общее число к 30 июня 2025 года достигло 1,091 миллиона человек, что примерно на 35 тысяч больше, чем в тот же период 2024 года», — добавили в ведомстве.

Ранее Служба безопасности и информации Чехии поймала украинца по фамилии Марунич, готовившего покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини. Злоумышленника задержали в чешском городе Брно в момент, когда он доставал оружие.

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