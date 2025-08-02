Российский спецназ провел операцию и захватил в плен британских офицеров

«ВД»: Спецназ ВС России захватил в плен британских офицеров в Очакове

Российские военные захватили в плен нескольких британских офицеров в Очакове Николаевской области Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело» («ВД»).

Отмечается, что в ночь на четверг, 31 июля, спецназ Вооруженных сил (ВС) России подплыл на катерах к Очакову, высадился и проник в командный центр украинских войск.

Как уточнил источник, ВС РФ захватили военных из Великобритании, которые координировали «применение британских ракет и беспилотников» Вооруженными силами Украины. Операция продлилась около 15 минут.

Ранее российские бойцы уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре.