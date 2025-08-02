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23:42, 2 августа 2025Бывший СССР

Российский спецназ провел операцию и захватил в плен британских офицеров

«ВД»: Спецназ ВС России захватил в плен британских офицеров в Очакове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные захватили в плен нескольких британских офицеров в Очакове Николаевской области Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело» («ВД»).

Отмечается, что в ночь на четверг, 31 июля, спецназ Вооруженных сил (ВС) России подплыл на катерах к Очакову, высадился и проник в командный центр украинских войск.

Как уточнил источник, ВС РФ захватили военных из Великобритании, которые координировали «применение британских ракет и беспилотников» Вооруженными силами Украины. Операция продлилась около 15 минут.

Ранее российские бойцы уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре.

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