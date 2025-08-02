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14:46, 2 августа 2025Бывший СССР

Российские бойцы уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре

Бойцы ВС РФ уничтожили наемников из Колумбии в Часовом Яре
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские бойцы уничтожили наемников из Колумбии в Часовом Яре. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода отряда «Русь» с позывным Миссионер.

Военный рассказал, что колумбийцы держали оборону на одном из участков. Наемники оказали ожесточенное сопротивление и были уничтожены все до единого, подчеркнул он.

Несмотря на противодействие противника, российским бойцам удалось выполнить поставленную перед ними задачу, подчеркнул Миссионер.

Минобороны сообщило об установлении полного контроля над Часовым Яром 31 июля. Позже президент России Владимир Путин указал, что фактически город был взят несколькими днями ранее официального сообщения военного ведомства.

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