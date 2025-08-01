Путин высказался о занятии российскими войсками Часова Яра

Путин: Часов Яр перешел под контроль РФ не 31 июля, а раньше

Город Часов Яр Донецкой народной республики перешел под контроль Российской армии не 31 июля, а раньше. Об этом заявил президент России Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.

О занятии города утром 31 июля сообщило Минобороны.

Часов Яр был занят «несколько дней назад, а не вчера», уточнил президент.

Тем временем Минобороны в сводке о ходе СВО сообщило, что всего за неделю Российская армия установила контроль над семью населенными пунктами. Помимо Часова Яра, ими стали Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки «Восток» продвинулись, выбив украинские силы из Зеленого Гая ДНР, Малиевки Днепропетровской области и Темировки Запорожской области.